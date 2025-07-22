Генпрокурор пояснив зацікавленість правоохоронців працівниками НАБУ, які скоїли ДТП: всі рівні перед законом

Генеральний прокурор Руслан Кравченко, відповідаючи на запитання журналістів, пояснив чому серед усіх кримінальних проваджень, які з’явилися за останні дні щодо співробітників Національного антикорупційного бюро і які стосуються здебільшого співпраці з країною-агресором, з’явилися і ті, що стосуються ДТП, передає кореспондент УНН.

"Всі рівні перед законом", – наголосив Генпрокурор, коментуючи ситуацію з кримінальними провадженнями, які стосуються ДТП.

"Я побачив, що є провадження, які рік, скажу прямо, – валяються, з проведеними експертизами, з допитаними свідками, є потерпілі. З суботи на неділю працівник прокуратури збив людину на смерть – я пішов до суду. Людина вбила людину і повинна відповідати перед законом. І є працівники НАБУ, які спричинили дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок чого є потеріпілі зі шкодою для здоров՚՚я – деякі без внутрішніх органів, деякі з іншою шкодою для здоров՚я. Це життя – кожен з нас може скоїти дорожньо-транспортну пригоду з якимись наслідками для здоров՚я іншої людини. Але перед законом всі рівні. Тому детективи ДБР разом з прокурорами підписали підозру за цими ДТП", - пояснив Кравченко.

Нагадаємо

Трьом працівникам НАБУ оголошено підозру за порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування людей. Дві ДТП спричинили тяжкі тілесні ушкодження, одна – середньої тяжкості.

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