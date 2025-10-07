$41.340.11
Генпрокурор о месяце "СтопТиск": 12 бизнесов получили результат - нарушения устранены

Киев • УНН

 • 942 просмотра

За месяц работы портала "СтопТиск" 12 бизнесов получили результат, а нарушения были устранены. Всего поступило 44 обращения, 28 из которых уже рассмотрены.

Генпрокурор о месяце "СтопТиск": 12 бизнесов получили результат - нарушения устранены

За месяц работы портала "СтопТиск", который был создан для обеспечения прямой коммуникации бизнеса с прокуратурой, 12 бизнесов получили результат. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко во вторник в Telegram, передает УНН.

Прошел месяц с момента запуска портала "СтопТиск", который мы создали, чтобы обеспечить прямую коммуникацию бизнеса с прокуратурой. Наша платформа не про формальности, это реальный инструмент защиты предпринимателей. Незаконные обыски, изъятие имущества, блокирование деятельности или затягивание расследований, теперь бизнес может сообщить об этом напрямую в органы прокуратуры

- написал Кравченко.

Генпрокурор отметил, что каждое обращение автоматически получает номер и поступает в уполномоченное подразделение Офиса Генерального прокурора и соответствующей областной прокуратуры.

Раньше такие обращения могли рассматриваться месяцами, а то и годами. Теперь - все под контролем Офиса Генерального прокурора и моим лично

- сообщил Кравченко.

Генпрокурор рассказал о результатах первого месяца работы:

  • поступило 44 обращения от предпринимателей;
    • 28 сообщений уже рассмотрены;
      • 12 бизнесов получили результат - нарушения устранены, права восстановлены;
        • остальные обращения - в работе.

          "Как я говорил ранее, эффективность измеряется действиями, а не словами", - подчеркнул Кравченко.

          Кроме того, Генпрокурор привел несколько примеров:

          Три компании с американскими инвестициями: после обращения в "СтопТиск" мы провели встречу с акционером, генеральным директором и представителем посольства США.

          Проверка показала, что в шести открытых производствах действия компаний вообще не были предметом расследования.

          Результат: одно производство закрыто, в четырех назначены экспертизы.

          Женщина-предприниматель заявила о затягивании следствия, в котором была потерпевшей, и безосновательном открытии производств против нее самой.

          После проверки прокуроры закрыли безосновательные дела, изменили квалификацию в главном производстве и вручили подозрения настоящим виновным.

          По его словам, возвращены незаконно изъятые средства:

          • Харьковская область: у компании во время обысков забрали 20 тыс. евро и 112 тыс. долларов. Через неделю прокуроры добились возврата всех средств;
            • Одесская область: изъяли 827 тыс. грн, 150 евро и 6300 долларов. Прокуратура обеспечила возврат всех активов.

              "Это конкретные результаты, которые доказывают: обращения не теряются в бюрократии; решения принимаются быстро и по существу. Правда всегда на стороне тех, кто не нарушает Закон. Да, наша правоохранительная система не идеальна, но мы меняемся и сегодня открыты к диалогу, ради восстановления справедливости и укрепления доверия бизнеса к органам прокуратуры", - написал Кравченко.

              Дополнение

              В Украине официально начал работу портал "СтопТиск", он создан для защиты бизнеса от неправомерного давления со стороны правоохранительных органов. Презентация состоялась 2 сентября во время Х Международного форума по защите бизнеса в Киеве с участием Генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.

              Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко обещал, что органы прокуратуры будут оперативно реагировать на сообщения представителей бизнеса о неправомерных действиях правоохранителей, которые они будут подавать через недавно запущенный портал "СтопТиск".

              Анна Мурашко

