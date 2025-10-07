Генпрокурор про місяць "СтопТиску": 12 бізнесів отримали результат - порушення усунуті

За місяць роботи порталу "СтопТиск", який створили, щоб забезпечити пряму комунікацію бізнесу з прокуратурою, 12 бізнесів отримали результат. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко у вівторок у Telegram, передає УНН.

Минув місяць від запуску порталу "СтопТиск", який ми створили, щоб забезпечити пряму комунікацію бізнесу з прокуратурою. Наша платформа не про формальності, це реальний інструмент захисту підприємців.Незаконні обшуки, вилучення майна, блокування діяльності чи затягування розслідувань, тепер бізнес може повідомити про це напряму до органів прокуратури - написав Кравченко.

Генпрокурор зазначив, що кожне звернення автоматично отримує номер і надходить до уповноваженого підрозділу Офісу Генерального прокурора та відповідної обласної прокуратури.

Раніше такі звернення могли розглядатися місяцями, а то й роками. Тепер - все під контролем Офісу Генерального прокурора і моїм особисто - повідомив Кравченко.

Генпрокурор розповів про результати першого місяця роботи:

надійшло 44 звернення від підприємців;

28 повідомлень вже розглянуто;

12 бізнесів отримали результат - порушення усунуті, права відновлені;

решта звернень - у роботі.

"Як я казав раніше, ефективність вимірюється діями, а не словами", - наголосив Кравченко.

Окрім того, Генпрокурор навів декілька прикладів:

Три компанії з американськими інвестиціями: після звернення до "СтопТиску" ми провели зустріч із акціонером, генеральним директором і представником посольства США.

Перевірка показала, що в шести відкритих провадженнях дії компаній взагалі не були предметом розслідування.

Результат: одне провадження закрито, в чотирьох призначено експертизи.

Жінка-підприємець заявила про затягування слідства, у якому була потерпілою, і безпідставне відкриття проваджень проти неї самої.

Після перевірки прокурори закрили безпідставні справи, змінили кваліфікацію у головному провадженні та вручили підозри справжнім винним.

З його слів, повернуто незаконно вилучені кошти:

Харківська область: у компанії під час обшуків забрали 20 тис. євро та 112 тис. доларів. Через тиждень прокурори домоглися повернення всіх коштів;

Одеська область: вилучили 827 тис. грн, 150 євро та 6300 доларів. Прокуратура забезпечила повернення всіх активів.

"Це конкретні результати, які доводять: звернення не губляться в бюрократії; рішення ухвалюються швидко і по суті. Правда завжди на стороні тих, хто не порушує Закон. Так, наша правоохоронна система не ідеальна, але ми змінюємось і сьогодні відкриті до діалогу, задля відновлення справедливості і зміцнення довіри бізнесу до органів прокуратури", - написав Кравченко.

Доповнення

В Україні офіційно розпочав роботу портал "СтопТиск", він створений для захисту бізнесу від неправомірного тиску з боку правоохоронних органів. Презентація відбулася 2 вересня під час Х Міжнародного форуму із захисту бізнесу в Києві за участі Генерального прокурора України Руслана Кравченка.

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко обіцяв, що органи прокуратури оперативно реагуватимуть на повідомлення представників бізнесу про неправомірні дії правоохоронців, які вони подаватимуть через нещодавно запущений портал "СтопТиск".