Генпрокурор: 24 страны открыли национальные расследования военных преступлений рф в Украине

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«24 страны открыли свои национальные расследования, чтобы расследовать военные преступления против Украины. Некоторые из них происходят на основе международных юрисдикций, иногда нет, но мы сотрудничаем с ними», - рассказал Костин.

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3 июля, в Гааге официально открывается Международный центр судебного преследования за преступления агрессии россии против Украины.

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