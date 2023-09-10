Генпрокурор: 24 країни відкрили національні розслідування воєнних злочинів рф в Україні

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«24 країни відкрили свої національні розслідування, щоб розслідувати воєнні злочини проти України. Деякі з них відбуваються на основі міжнародних юрисдикцій, інколи ні, але ми співпрацюємо з ними», - розповів Костін.

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3 липня, у Гаазі офіційно відкривається Міжнародний центр судового переслідування за злочини агресії росії проти України.

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