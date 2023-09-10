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Генпрокурор: 24 країни відкрили національні розслідування воєнних злочинів рф в Україні

Генпрокурор: 24 країни відкрили національні розслідування воєнних злочинів рф в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Генпрокурор Андрій Костін повідомив, що 24 країни відкрили свої національні розслідування воєнних злочинів росії проти України. Про це він заявив на щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES), передає кореспондент УНН.

Цитата

«24 країни відкрили свої національні розслідування, щоб розслідувати воєнні злочини проти України. Деякі з них відбуваються на основі міжнародних юрисдикцій, інколи ні, але ми співпрацюємо з ними», - розповів Костін.

Доповнення

3 липня, у Гаазі офіційно відкривається Міжнародний центр судового переслідування за злочини агресії росії проти України.

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