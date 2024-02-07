Гендиректор МАГАТЭ Гросси посетил Запорожскую АЭС - росСМИ
Киев • УНН
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил оккупированную российскими войсками Запорожскую атомную электростанцию.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил временно оккупированную российскими войсками Запорожскую АЭС, сообщили росСМИ, пишет УНН.
Детали
В государственных росСМИ появились кадры визита генерального директора Агентства ООН по атомной энергии Рафаэля Гросси на оккупированную российскими войсками Запорожскую АЭС.
РосСМИ сообщает, что сейчас делегация МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси уже проехала КПП после визита на ЗАЭС.
Дополнение
6 февраля Гросси побывал в Киеве и встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Гендиректор МАГАТЭ Гросси посетил Запорожскую АЭС - росСМИ
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил оккупированную российскими войсками Запорожскую атомную электростанцию.
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