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Гендиректор МАГАТЭ Гросси посетил Запорожскую АЭС - росСМИ

Гендиректор МАГАТЭ Гросси посетил Запорожскую АЭС - росСМИ

Киев  •  УНН

07 февраль 2024, 12:53  •  13264 просмотра

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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил оккупированную российскими войсками Запорожскую атомную электростанцию.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил временно оккупированную российскими войсками Запорожскую АЭС, сообщили росСМИ, пишет УНН

Детали

В государственных росСМИ появились кадры визита генерального директора Агентства ООН по атомной энергии Рафаэля Гросси на оккупированную российскими войсками Запорожскую АЭС.

РосСМИ сообщает, что сейчас делегация МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси уже проехала КПП после визита на ЗАЭС.

Дополнение

6 февраля Гросси побывал в Киеве и встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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