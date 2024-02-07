Гендиректор МАГАТЭ Гросси посетил Запорожскую АЭС - росСМИ

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил временно оккупированную российскими войсками Запорожскую АЭС, сообщили росСМИ, пишет УНН.

Детали

В государственных росСМИ появились кадры визита генерального директора Агентства ООН по атомной энергии Рафаэля Гросси на оккупированную российскими войсками Запорожскую АЭС.

РосСМИ сообщает, что сейчас делегация МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси уже проехала КПП после визита на ЗАЭС.

Дополнение

6 февраля Гросси побывал в Киеве и встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.