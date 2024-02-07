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Гендиректор МАГАТЕ Гроссі відвідав Запорізьку АЕС - росЗМІ

Гендиректор МАГАТЕ Гроссі відвідав Запорізьку АЕС - росЗМІ

Київ • УНН

 • 23671 перегляди

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав окуповану російськими військами Запорізьку атомну електростанцію та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав тимчасово окуповану російськими військами Запорізьку АЕС, повідомили росЗМІ, пише УНН

Деталі

У державних росЗМІ з'явилися кадри візиту генерального директора Агентства ООН з атомної енергії Рафаеля Гроссі на окуповану російськими військами Запорізьку АЕС.

РосЗМІ повідомляє, що наразі делегація МАГАТЕ на чолі з гендиректором Рафаелем Гроссі вже проїхала КПП після візиту на ЗАЕС.

Доповнення

6 лютого Гроссі побував у Києві та зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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rafael-hrossiРафаель Гроссі
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