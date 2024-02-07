Гендиректор МАГАТЕ Гроссі відвідав Запорізьку АЕС - росЗМІ
Київ • УНН
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав окуповану російськими військами Запорізьку атомну електростанцію та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав тимчасово окуповану російськими військами Запорізьку АЕС, повідомили росЗМІ, пише УНН.
Деталі
У державних росЗМІ з'явилися кадри візиту генерального директора Агентства ООН з атомної енергії Рафаеля Гроссі на окуповану російськими військами Запорізьку АЕС.
РосЗМІ повідомляє, що наразі делегація МАГАТЕ на чолі з гендиректором Рафаелем Гроссі вже проїхала КПП після візиту на ЗАЕС.
Доповнення
6 лютого Гроссі побував у Києві та зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським.