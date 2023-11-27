ГБР завершило расследование авиакатастрофы в Броварах, где погибло руководство МВД

Государственное бюро расследований завершило расследование авиакатастрофы вертолета в Броварах, где погибло руководство МВД, сообщили в пресс-службе ГБР в понедельник, пишет УНН.

Сотрудники ГБР завершили расследование относительно авиакатастрофы вертолета 18 января 2023 года в Броварах. Материалы дела открыты для ознакомления подозреваемым и их защитникам, а также потерпевшим и их законным представителям. После ознакомления материалы будут переданы в суд - сообщили в ГБР.

Детали

В августе следователи сообщили о подозрении пяти должностным лицам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые нарушили правила безопасности полетов вертолета, на борту которого находилось руководство МВД и сопровождающие лица.

О подозрении сообщено:

▪️ начальнику Управление авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины;

▪️ и.о. командира специального авиационного отряда;

▪️ замкомандира по летной подготовке;

▪️ командиру авиационной эскадрильи;

▪️ начальнику службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.

Следствие установило, что должностные лица допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей.

Следователи ГБР восстановили поминутно день аварии, в том числе расшифровали "черные ящики".

К расследованию привлекались зарубежные эксперты, в том числе представители французской компании - производителя вертолета.

Дополнение

18 января 2023 года утром в Броварах рядом с детсадом и жилым домом упал вертолет ГСЧС. На борту было руководство МВД - министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович - в составе опергруппы, а также члены экипажа.

Кроме высокопоставленных чиновников МВД и сопровождающих их лиц в авиакатастрофе погибли четыре женщины и малолетний ребенок, которые как раз пришли в садик. 31 человек, среди которых 13 детей, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экспертизами по авиакатастрофе, в которой погиб Монастырский, занималось более 30 специалистов - Александр Рувин