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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ГБР завершило расследование авиакатастрофы в Броварах, где погибло руководство МВД

Киев  •  УНН

27 ноябрь 2023, 07:37  •  17670 просмотра

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Государственное бюро расследований завершило расследование катастрофы вертолета в Броварах в январе 2023 года, в которой погибли высокопоставленные чиновники Министерства внутренних дел Украины, и на пути к передаче дела в суд. Пятерых должностных лиц Государственной службы по чрезвычайным ситуациям подозревают в нарушении правил безопасности полетов, что привело к смертельной аварии

Государственное бюро расследований завершило расследование авиакатастрофы вертолета в Броварах, где погибло руководство МВД, сообщили в пресс-службе ГБР в понедельник, пишет УНН.

Сотрудники ГБР завершили расследование относительно авиакатастрофы вертолета 18 января 2023 года в Броварах. Материалы дела открыты для ознакомления подозреваемым и их защитникам, а также потерпевшим и их законным представителям. После ознакомления материалы будут переданы в суд

- сообщили в ГБР.

Детали

В августе следователи сообщили о подозрении пяти должностным лицам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые нарушили правила безопасности полетов вертолета, на борту которого находилось руководство МВД и сопровождающие лица.

О подозрении сообщено:

▪️ начальнику Управление авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины;

▪️ и.о. командира специального авиационного отряда;

▪️ замкомандира по летной подготовке;

▪️ командиру авиационной эскадрильи;

▪️ начальнику службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.

Следствие установило, что должностные лица допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей.

Следователи ГБР восстановили поминутно день аварии, в том числе расшифровали "черные ящики".

К расследованию привлекались зарубежные эксперты, в том числе представители французской компании - производителя вертолета.

Дополнение

18 января 2023 года утром в Броварах рядом с детсадом и жилым домом упал вертолет ГСЧС. На борту было руководство МВД - министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович - в составе опергруппы, а также члены экипажа.

Кроме высокопоставленных чиновников МВД и сопровождающих их лиц в авиакатастрофе погибли четыре женщины и малолетний ребенок, которые как раз пришли в садик. 31 человек, среди которых 13 детей, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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