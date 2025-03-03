Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
Киев • УНН
Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в связи с российским ракетным ударом по полигону в Днепропетровской области. В результате атаки погибли и пострадали украинские военнослужащие.
Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту гибели и ранения украинских военнослужащих в результате российского ракетного удара по полигону в Днепропетровской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР.
Сотрудники Государственного бюро расследований открыли уголовное производство по факту гибели и ранения украинских военнослужащих в результате российского ракетного удара по полигону в Днепропетровской области
Бюро подчеркивает важность "тщательного и беспристрастного расследования для установления всех обстоятельств трагедии и привлечения виновных к ответственности".
"В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на выяснение всех деталей события. На место обстрела выехала специальная объединенная группа правоохранителей", - проинформировало ГБР.
Контекст
В Сухопутных войсках ВСУ сообщали, что 1 марта враг нанес ракетный удар по подразделению Сухопутных войск ВСУ, есть погибшие и раненые, проводится расследование.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый отреагировал на трагический вражеский удар по полигону, заявив, что инициировал независимое расследование и пообещал привлечь к ответственности всех причастных к инциденту.