Трагедія на полігоні на Дніпропетровщині внаслідок ворожого ракетного удару: ДБР розпочало провадження
Київ • УНН
Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через російський ракетний удар по полігону на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки загинули та постраждали українські військовослужбовці.
Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців унаслідок російського ракетного удару по полігону на Дніпропетровщині. Про це УНН повідомляє з посилання на ДБР.
Працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців унаслідок російського ракетного удару по полігону на Дніпропетровщині
Бюро наголошує на важливості "ретельного та неупередженого розслідування для встановлення всіх обставин трагедії та притягнення винних до відповідальності".
"Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на з’ясування всіх деталей події. На місце обстрілу виїхала спеціальна об’єднана група правоохоронців", - поінформувало ДБР.
Контекст
У Сухопутних військах ЗСУ повідомляли, що 1 березня ворог завдав ракетного удару по підрозділу Сухопутних військ ЗСУ, є загиблі та поранені, проводиться розслідування.
Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий відреагував на трагічний ворожий удар по полігону, заявивши, що ініціював незалежне розслідування та пообіцяв притягнути до відповідальності всіх причетних до інциденту.