Гауляйтер сальдо заявил о затонувшем в Азовском море судне с пшеницей — есть погибший и пропавшие без вести
Киев • УНН
Судно типа Волго-Балт с грузом пшеницы ушло под воду в Азовском море. Один моряк погиб, девять спасены, а еще двое членов экипажа пропали.
В акватории Азовского моря потерпело крушение и затонуло судно типа "Волго-Балт", перевозившее пшеницу. В результате инцидента погиб старший помощник капитана, есть пропавшие без вести. Об этом сообщил коллаборант, назначенный рф"губернатором" оккупированной части Херсонщины Владимир Сальдо, пишет УНН.
Подробности
По словам Сальдо, экипаж покинул судно и смог добраться до берега.
"На берегу обнаружено 9 членов экипажа, граждан рф. Один человек, 1991 года рождения (старший помощник капитана), погиб. Местонахождение еще двух членов экипажа остается неизвестным", - рассказал он.
Морякам оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
"Обстоятельства происшествия выясняются, продолжаются следственные мероприятия", - добавил сальдо.
Напомним
Офис Генпрокурора направил в суд акт в отношении Сальдо из-за вывоза зерна в Сирию и Египет. Оккупанты присвоили агропродукцию на сумму более 5,3 млрд грн.