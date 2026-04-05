Гауляйтер сальдо заявил о затонувшем в Азовском море судне с пшеницей — есть погибший и пропавшие без вести

В акватории Азовского моря потерпело крушение и затонуло судно типа "Волго-Балт", перевозившее пшеницу. В результате инцидента погиб старший помощник капитана, есть пропавшие без вести. Об этом сообщил коллаборант, назначенный рф"губернатором" оккупированной части Херсонщины Владимир Сальдо, пишет УНН.

По словам Сальдо, экипаж покинул судно и смог добраться до берега.

"На берегу обнаружено 9 членов экипажа, граждан рф. Один человек, 1991 года рождения (старший помощник капитана), погиб. Местонахождение еще двух членов экипажа остается неизвестным", - рассказал он.

Морякам оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

"Обстоятельства происшествия выясняются, продолжаются следственные мероприятия", - добавил сальдо.

Офис Генпрокурора направил в суд акт в отношении Сальдо из-за вывоза зерна в Сирию и Египет. Оккупанты присвоили агропродукцию на сумму более 5,3 млрд грн.