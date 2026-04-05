Гауляйтер сальдо заявив про затонуле в Азовському морі судно з пшеницею - є загиблий і зниклі безвісти

В акваторії Азовського моря зазнало аварії й затонуло судно типу "Волго-Балт", яке перевозило пшеницю. Внаслідок інциденту загинув старший помічник капітана, є зниклі безвісти. Про це повідомив колаборант, призначений рф "губернатор" окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо, пише УНН.

За словами Сальдо, екіпаж покинув судно і зміг дістатися до берега.

"На березі виявлено 9 членів екіпажу, громадян рф. Одна людина, 1991 року народження (старший помічник капітана), загинула. Місцезнаходження ще двох членів екіпажу залишається невідомим", - розповів він.

Морякам надають необхідну медичну та психологічну допомогу.

"Обставини події з'ясовуються, тривають слідчі заходи", - додав сальдо.

Офіс Генпрокурора скерував до суду акт щодо сальдо через вивезення зерна до Сирії та Єгипту. Окупанти привласнили агропродукцію на суму понад 5,3 млрд грн.