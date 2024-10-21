Гарвардская «тарелка здорового питания»: как сбалансировать рацион
Киев • УНН
Эксперты Гарварда разработали концепцию «тарелки здорового питания» для сбалансированного питания. Половина тарелки - овощи и фрукты, четверть - сложные углеводы, четверть - белки, с добавлением здоровых жиров и молочных продуктов.
Тарелка здорового питания - это концепция, разработанная экспертами Гарвардского университета, которая помогает понятно организовать рацион. Она служит наглядной иллюстрацией того, каким должен быть прием пищи для максимального баланса питательных веществ. Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины, передает УНН.
Детали
Основная идея заключается в разделении тарелки на три части. Половина тарелки должна быть заполнена овощами, фруктами и ягодами разных цветов, поскольку многообразие обеспечивает различные полезные вещества. Эти продукты богаты витаминами, минералами, антиоксидантами и клетчаткой, что положительно влияет на иммунную систему и пищеварение.
Четверть тарелки должны занимать сложные углеводы, такие как цельнозерновые продукты - хлеб, макароны из твердых сортов пшеницы, овсянка и бурый рис. Эти продукты усваиваются медленнее, предоставляя энергию на длительное время.
Последняя четверть должна содержать белки, такие как рыба, птица, бобовые и орехи. Они необходимы для роста и восстановления тканей, а также помогают поддерживать чувство сытости.
Также важно включать здоровые растительные жиры, такие как оливковое или подсолнечное масло, авокадо и орехи. Эти жиры поддерживают здоровье сердца и уменьшают воспалительные процессы.
Не забывайте о молочных продуктах без добавления сахара и с низким содержанием жира, ведь они являются хорошим источником кальция. Поддержание водного баланса также критически важно: лучше всего для этого подходит простая вода.
Тарелка здорового питания делает контроль порций и разнообразие рациона более легким, обеспечивая простой и доступный подход к здоровому питанию. Каждый прием пищи - это возможность сделать полезный выбор в пользу собственного самочувствия.
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