Гарвардська "тарілка здорового харчування": як збалансувати раціон
Київ • УНН
Експерти Гарварду розробили концепцію "тарілки здорового харчування" для збалансованого харчування. Половина тарілки - овочі та фрукти, чверть - складні вуглеводи, чверть - білки, з додаванням здорових жирів та молочних продуктів.
Тарілка здорового харчування - це концепція, розроблена експертами Гарвардського університету, яка допомагає зрозуміло організувати раціон. Вона слугує наочною ілюстрацією того, яким має бути приймання їжі для максимального балансу поживних речовин. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України, передає УНН.
Деталі
Основна ідея полягає в розподілі тарілки на три частини. Половина тарілки має бути заповнена овочами, фруктами та ягодами різних кольорів, оскільки різноманіття забезпечує різні корисні речовини. Ці продукти багаті на вітаміни, мінерали, антиоксиданти та клітковину, що позитивно впливає на імунну систему та травлення.
Чверть тарілки повинні займати складні вуглеводи, такі як цільнозернові продукти - хліб, макарони з твердих сортів пшениці, вівсянка та бурий рис. Ці продукти засвоюються повільніше, надаючи енергію на тривалий час.
Остання чверть має містити білки, такі як риба, птиця, бобові та горіхи. Вони необхідні для росту і відновлення тканин, а також допомагають підтримувати відчуття ситості.
Також важливо включати здорові рослинні жири, такі як оливкова чи соняшникова олія, авокадо та горіхи. Ці жири підтримують здоров'я серця та зменшують запальні процеси.
Не забувайте про молочні продукти без доданого цукру та з низьким вмістом жиру, адже вони є хорошим джерелом кальцію. Підтримка водного балансу також є критично важливою: найкраще для цього підходить проста вода.
Тарілка здорового харчування робить контроль порцій і різноманіття раціону легшим, забезпечуючи простий і доступний підхід до здорового харчування. Кожне приймання їжі - це можливість зробити корисний вибір на користь власного самопочуття.
Сон впливає на здоров’я: як покращити його якість20.10.24, 03:38 • 19054 перегляди