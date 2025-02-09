Гарантии безопасности для Украины после войны будут возлагаться на Европу - Волц

Президент США Дональд Трамп собирается положить конец войне России против Украины. Однако вопрос гарантий безопасности для Украины должны взять на себя европейские союзники. Об этом заявил советник Трампа президента США по вопросам нацбезопасности Майк Волц в интервью NBC, пишет УНН.

Детали

Волтц заявил, что на следующей неделе (10-16 февраля) госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Гегсет, вице-президент Джей Ди Вэнс, специальный представитель Кит Келлог будут обсуждать в Европе детали того, как завершить войну РФ против Украины.

По словам американского чиновника, Трамп готов "привлечь к переговорам все стороны".

Это означает, что за столом переговоров будут обе стороны. Он (Трамп, - ред.) сказал, что экономика России не в лучшем состоянии. Он готов вводить налоги, тарифы, санкции. Нам нужно привлечь все стороны за стол переговоров и положить конец этой войне. И это упоминалось в разговорах с президентом Си (лидер Китая Си Цзиньпин, - ред), с премьер-министром (Индии, - ред.) Моди, с лидерами на Ближнем Востоке. Все готовы помочь президенту Трампу положить конец этой войне. Давайте пригласим все стороны за стол переговоров, - сказал Уолтц.

Советник Трампа заявил, что глава Белого дома собирается завершить войну рф против Украины. Однако гарантии безопасности будут на европейцах.

Я думаю, что основной принцип здесь заключается в том, что европейцы должны взять на себя ответственность за этот конфликт. Президент Трамп собирается положить ему конец. И тогда, с точки зрения гарантий безопасности, это будет полностью на европейцах, - заявил американский чиновник.

Также, по словам Волтца, будет обсужден вопрос продолжения американской помощи Украине.

Нам нужно возместить эти расходы, и это будет партнерство с украинцами в отношении их редких земель, их природных ресурсов, их нефти и газа, а также в отношении покупки наших ресурсов. Эти разговоры состоятся на этой неделе - добавил Уолтц.

Напомним

Президент Украины заявил о наличии всех возможностей для завершения войны в 2025 году. Ключевыми факторами являются санкционное давление на рф, гарантии безопасности и поддержка союзников.