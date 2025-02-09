Гарантії безпеки для України після війни покладатимуться на Європу - Волц
Київ • УНН
Майк Волц заявив, що Трамп планує завершити війну в Україні через переговори з усіма сторонами. Гарантії безпеки для України після війни покладуть на європейських союзників.
Президент США Дональд Трамп збирається покласти край війні росії проти України. Однак питання гарантій безпеки для України мають взяти на себе європейські союзники. Про це заявив радник Трампа президента США з питань нацбезпеки Майк Волц в інтерв'ю NBC, пише УНН.
Деталі
Волтц заявив, що наступного тижня (10-16 лютого) держсекретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Гегсет, віцепрезидент Джей Ді Венс, спеціальний представник Кіт Келлог обговорюватимуть у Європі деталі того, як завершити війну РФ проти України.
За словами американського посадовця, Трамп готовий "залучити до переговорів всі сторони".
Це означає, що за столом переговорів будуть обидві сторони. Він (Трамп, - ред.) сказав, що економіка росії не в найкращому стані. Він готовий вводити податки, тарифи, санкції. Нам потрібно залучити всі сторони за стіл переговорів і покласти край цій війні. І це згадувалося в розмовах з президентом Сі (лідер Китаю Сі Цзіньпін, - ред), з прем'єр-міністром (Індії, - ред.) Моді, з лідерами на Близькому Сході. Всі готові допомогти президенту Трампу покласти край цій війні. Давайте запросимо всі сторони за стіл переговорів,
Радник Трампа заявив, що глава Білого дому збирається завершити війну рф проти України. Проте гарантії безпеки будуть на європейцях.
Я думаю, що основний принцип тут полягає в тому, що європейці повинні взяти на себе відповідальність за цей конфлікт. Президент Трамп збирається покласти йому край. І тоді, з точки зору гарантій безпеки, це буде повністю на європейцях,
Також, за словами Волтца, буде обговорене питання продовження американської допомоги Україні.
Нам потрібно відшкодувати ці витрати, і це буде партнерство з українцями щодо їхніх рідкісних земель, їхніх природних ресурсів, їхньої нафти і газу, а також щодо купівлі наших ресурсів. Ці розмови відбудуться цього тижня
Нагадаємо
Президент України заявив про наявність усіх можливостей для завершення війни у 2025 році. Ключовими факторами є санкційний тиск на рф, безпекові гарантії та підтримка союзників.