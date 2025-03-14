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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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G7: председательствующая Канада объявила о "сильном единстве" в дискуссиях по Украине, обещает "решительное коммюнике"

Киев • УНН

 • 12173 просмотра

Министр иностранных дел Канады заявила о поддержке американского предложения о прекращении огня в Украине.

G7: председательствующая Канада объявила о "сильном единстве" в дискуссиях по Украине, обещает "решительное коммюнике"

G7 продемонстрировала "сильное единство" в дискуссиях по Украине, сказала министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, которая принимает встречу, пишет УНН со ссылкой на Le Monde.

Детали

Жоли пообещала "решительное заключительное коммюнике".

"Мы поддерживаем американское предложение о прекращении огня, которое приняли украинцы, и мы все еще ожидаем реакции россии", - также добавила она в последний день дискуссий между главами дипломатий "Группы семи".

Ранее

Reuters сообщило, что страны G7 подчеркнули необходимость надежных "мер безопасности" для обеспечения прекращения огня между Украиной и россией, предупредив москву последовать примеру Киева в согласовании прекращения огня или столкнуться с дальнейшими санкциями, согласно окончательному проекту заявления.

Канада в этом году председательствует в "Группе семи".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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