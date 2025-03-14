G7: головуюча Канада оголосила про "сильну єдність" у дискусіях щодо України, обіцяє "рішуче комюніке"

G7 продемонструвала "сильну єдність" у дискусіях щодо України, сказала міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, яка приймає зустріч, пише УНН з посиланням на Le Monde.

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Жолі пообіцяла "рішуче заключне комюніке".

"Ми підтримуємо американську пропозицію про припинення вогню, яку прийняли українці, і ми все ще очікуємо на реакцію росії", - також додала вона в останній день дискусій між главами дипломатій "Групи семи".

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Reuters повідомило, що країни G7 наголосили на необхідності надійних "заходів безпеки" для забезпечення припинення вогню між Україною та росією, попередивши москву послідувати прикладу Києва у погодженні припинення вогню або зіткнутися з подальшими санкціями, згідно з остаточним проектом заяви.

Канада цього року головує у "Групі семи".

