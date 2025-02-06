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Футболист Данченко, переживший клиническую смерть, может вернуться на поле

Футболист Данченко, переживший клиническую смерть, может вернуться на поле

Киев  •  УНН

 • 6613 просмотра

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30-летний Олег Данченко, который пережил инфаркт и клиническую смерть в 2023 году, появился в расположении "Нивы". Экс-игрок "Шахтера" и "Зари" может возобновить карьеру в первой лиге.

Украинский футболист Олег Данченко может возобновить карьеру после инфаркта, передает УНН со ссылкой на «Sport.ua».

Детали

30-летний полузащитник появился в расположении клуба из первой лиги, тернопольской «Нивы», которая начала подготовку к весенней части сезона.

Данченко в феврале 2023 года пережил инфаркт миокарда во время тренировки за уже бывшую свою команду луганскую «Зарю». У футболиста тогда трижды останавливалось сердце. Он пережил клиническую смерть. Спасла Данченко случайность. Рядом с тренировочным полем в Турции проходил семинар Австрийского футбольного союза, в котором участвовали медики, у них был дефибриллятор.

Данченко вернулся на поле уже в сентябре того же года, однако в 2024 все же завершил карьеру. Возобновит ли он ее на этот раз - окончательно неизвестно. Главный тренер «Нивы» Юрий Вирт еще не принял решение относительно потенциального новичка.

Олег Данченко ранее выступал еще и за одесский «Черноморец» и донецкий «Шахтер». С «горняками» полузащитник выигрывал кубок и чемпионат Украины.

Александр Карамушка

Александр Карамушка

спорт
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