Футболист Данченко, переживший клиническую смерть, может вернуться на поле

Украинский футболист Олег Данченко может возобновить карьеру после инфаркта, передает УНН со ссылкой на «Sport.ua».

Детали

30-летний полузащитник появился в расположении клуба из первой лиги, тернопольской «Нивы», которая начала подготовку к весенней части сезона.

Данченко в феврале 2023 года пережил инфаркт миокарда во время тренировки за уже бывшую свою команду луганскую «Зарю». У футболиста тогда трижды останавливалось сердце. Он пережил клиническую смерть. Спасла Данченко случайность. Рядом с тренировочным полем в Турции проходил семинар Австрийского футбольного союза, в котором участвовали медики, у них был дефибриллятор.

Данченко вернулся на поле уже в сентябре того же года, однако в 2024 все же завершил карьеру. Возобновит ли он ее на этот раз - окончательно неизвестно. Главный тренер «Нивы» Юрий Вирт еще не принял решение относительно потенциального новичка.

Олег Данченко ранее выступал еще и за одесский «Черноморец» и донецкий «Шахтер». С «горняками» полузащитник выигрывал кубок и чемпионат Украины.