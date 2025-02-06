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15 березня, 11:23 • 109151 перегляди

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Футболіст Данченко, який пережив клінічну смерть, може повернутися на поле

Футболіст Данченко, який пережив клінічну смерть, може повернутися на поле

Київ • УНН

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30-річний Олег Данченко, який пережив інфаркт та клінічну смерть у 2023 році, з'явився у розташуванні "Ниви". Ексгравець "Шахтаря" та "Зорі" може відновити кар'єру у першій лізі.

Український футболіст Олег Данченко може поновити кар’єру після інфаркту, передає УНН з посиланням на "Sport.ua".

Деталі

30-річний півзахисник з'явився у розташуванні клубу з першої ліги, тернопільської "Ниви", яка розпочала підготовку до весняної частини сезону.

Данченко у лютому 2023 року пережив інфаркт міокарда під час тренування за вже колишню свою команду луганську "Зорю". У футболіста тода тричі зупинялося серце. Він пережив клінічну смерть. Врятувала Данченка випадковість. Поруч з тренувальним полем у Туреччині проходив семінар Австрійського футбольного союзу, у якому брали участь медики, в них був дефибрілятор.

Данченко повернувся на поле вже у вересні того ж року, проте у 2024 все таки завершив кар’єру. Чи поновить він її цього разу - остаточно невідомо. Головний тренер "Ниви" Юрій Вірт ще не прийняв рішення щодо потенційного новачка.

Олег Данченко раніше виступав ще й за одеський "Чорономорець" та донецький "Шахтар". З "гірниками" півзахисник вигравав кубок та чемпіонат України.

Олександр Карамушка

Олександр Карамушка

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