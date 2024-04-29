FT: Пхеньян стремится восстановить экономику КНДР благодаря сотрудничеству с рф

Северная Корея хочет использовать торговлю с Россией для восстановления собственной экономики. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Financial Times.

Детали

Издание отмечает, что министр обороны КНДР Син Вон Сик признал, что экономическая ситуация в Северной Корее "значительно улучшилась". По его словам, это произошло благодаря российским поставкам продовольствия, сырья и нефтепродуктов.

Как пишет FT, отношения российского президента Владимира Путина и лидера КНДР значительно укрепились после начала полномасштабной войны в Украине.

Конфликт в Украине стал для Северной Кореи настоящим успехом... После нескольких лет тяжелых испытаний, которые выпали на долю простых северокорейцев во время пандемии коронавируса, Ким Чен Ын, похоже, намерен использовать часть полученной прибыли для повышения уровня жизни и расширения промышленной базы - заявил в комментарии для FT ученый аналитического центра Sejong Institute в Сеуле Питер Уорд.

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Эксперты подчеркнули, что точное состояние экономики Северной Кореи невозможно измерить из-за отсутствия надежных официальных данных. Однако известно, что КНДР зависит от добычи угля, производства бетона и промышленных пластмасс, держится на плаву благодаря продовольствию, топливу и удобрениям из соседнего Китая.

Аналитики говорят, что Ким Чен Ын, похоже, стремится вернуться к ситуации, подобной Холодной войне, когда Пхеньян мог "использовать преимущества двух покровителей, а не одного".

Укрепляя свое экономическое партнерство с Россией, одновременно уменьшая свою зависимость от Китая, Ким Чен Ын восстанавливает эту стратегию - отметил Эксперт по экономике Северной Кореи в Шведском институте международных отношений Бенджамин Кацефф Зильберштейн.

Напомним

Северокорейская делегация во главе с министром внешнеэкономических связей посетила Иран на фоне давних подозрений в сотрудничестве между двумя странами в отношении программ баллистических ракет и военных связей.

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