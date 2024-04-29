FT: Пхеньян прагне відновити економіку КНДР завдяки співпраці з рф
Київ • УНН
Північна Корея прагне відновити свою економіку через торгівлю з росією, отримуючи вигоду від російських поставок продовольства, сировини та нафтопродукті.
Північна Корея хоче використати торгівлю з росією для відновлення власної економіки. Про це пише УНН з посиланням на The Financial Times.
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Видання зазначає, що міністр оборони КНДР Сін Вон Сік визнав, що економічна ситуація в Північної Кореї "значно покращилася". За його словами, це сталось завдяки російським постачанням продовольства, сировини та нафтопродуктів.
Як пише FT, відносини російського президента Володимира Путіна та лідера КНДР значно зміцнилися після початку повномасштабної війни в Україні.
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Експерти підкреслили, що точний стан економіки Північної Кореї неможливо виміряти за відсутності надійних офіційних даних. Проте відомо, що КНДР залежить від видобутку вугілля, виробництва бетону та промислових пластмас, тримається на плаву завдяки продовольству, паливу та добривам із сусіднього Китаю.
Аналітики кажуть, що Кім Чен Ин, схоже, прагне повернутися до ситуації, подібної до Холодної війни, коли Пхеньян міг "використовувати переваги двох покровителів, а не одного".
Зміцнюючи своє економічне партнерство з росією, одночасно зменшуючи свою залежність від Китаю, Кім Чен Ин відновлює цю стратегію
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