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FT: Пхеньян прагне відновити економіку КНДР завдяки співпраці з рф

FT: Пхеньян прагне відновити економіку КНДР завдяки співпраці з рф

Київ • УНН

 • 21007 перегляди

Північна Корея прагне відновити свою економіку через торгівлю з росією, отримуючи вигоду від російських поставок продовольства, сировини та нафтопродукті.

Північна Корея хоче використати торгівлю з росією для відновлення власної економіки. Про це пише УНН з посиланням на The Financial Times.

Деталі 

Видання зазначає, що міністр оборони КНДР Сін Вон Сік визнав, що економічна ситуація в Північної Кореї "значно покращилася". За його словами, це сталось завдяки російським постачанням продовольства, сировини та нафтопродуктів.

Як пише FT, відносини російського президента Володимира Путіна та лідера КНДР значно зміцнилися після початку повномасштабної війни в Україні.

Конфлікт в Україні став для Північної Кореї справжнім успіхом… Після кількох років важких випробувань, які випали на долю простих північнокорейців під час пандемії коронавірусу, Кім Чен Ин, схоже, має намір використати частину отриманого прибутку для підвищення рівня життя та розширення промислової бази

- заявив у коментарі для FT науковець аналітичного центру Sejong Institute у Сеулі Пітер Уорд.

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Експерти підкреслили, що точний стан економіки Північної Кореї неможливо виміряти за відсутності надійних офіційних даних. Проте відомо, що КНДР залежить від видобутку вугілля, виробництва бетону та промислових пластмас, тримається на плаву завдяки продовольству, паливу та добривам із сусіднього Китаю.

Аналітики кажуть, що Кім Чен Ин, схоже, прагне повернутися до ситуації, подібної до Холодної війни, коли Пхеньян міг "використовувати переваги двох покровителів, а не одного".

Зміцнюючи своє економічне партнерство з росією, одночасно зменшуючи свою залежність від Китаю, Кім Чен Ин відновлює цю стратегію

- наголосив Експерт з економіки Північної Кореї у Шведському інституті міжнародних відносин Бенджамін Кацефф Зільберштейн.

Нагадаємо

Північнокорейська делегація на чолі з міністром зовнішньоекономічних зв'язків відвідала Іран на тлі давніх підозр у співпраці між двома країнами щодо програм балістичних ракет і військових зв'язків.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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