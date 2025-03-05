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Фронт в Украине не потерпит крах из-за паузы в военной помощи США - ISW

Киев • УНН

 • 27702 просмотра

Приостановление помощи администрацией Трампа пагубно скажется на способности Украины защищаться и проводить наступательные операции с нынешним темпом. В то же время это не разрушит фронт полностью в ближайшее время.

Фронт в Украине не потерпит крах из-за паузы в военной помощи США - ISW

Линии фронта в Украине не угрожает неминуемый коллапс, но последствия паузы помощи США со временем будут становиться острее. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что около 90 процентов оружия, которое Соединенные Штаты передали Украине в рамках предыдущих пакетов, уже прибыло в Украину, включая боеприпасы и противотанковые системы.

Остальные 10 процентов должны прибыть в Украину до августа 2025 года. ... Частные контракты на оружие между Украиной и американскими компаниями, за многие из которых Украина уже заплатила, вероятно, будут способствовать по крайней мере небольшому потоку поставок оружия в Украину в течение следующих нескольких лет

- отмечают аналитики.

По их словам, США поставляют около 30 процентов арсенала Украины, столько же поставляют европейские партнеры, еще 40 процентов Киев производит усилиями собственного оборонпрома.

"Приостановление помощи администрацией Трампа пагубно скажется на способности Украины защищаться и проводить наступательные операции с нынешним темпом, но это не разрушит фронт полностью в ближайшие месяцы", - резюмирует ISW.

Напомним

Во время выступления в Конгрессе президент США Дональд Трамп заявил о решении приостановить предоставление международной помощи, однако официально не объявлял о остановке военной поддержки Украины. В то же время, по данным Bloomberg, Вашингтон рассматривает приостановление поставок военной техники.

Украина значительно увеличила количество новых образцов вооружения: 90% - отечественного производства01.03.25, 18:09 • 42700 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Войнаполитика
Институт изучения войны
Дональд Трамп
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