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Фронт в Україні не зазнає колапсу через паузу у військовій допомозі США - ISW

Київ • УНН

 • 27704 перегляди

Призупинення допомоги адміністрацією Трампа згубно вплине на здатність України захищатися та проводити наступальні операції з нинішнім темпом. Водночас це не зруйнує фронт повністю ближчим часом.

Фронт в Україні не зазнає колапсу через паузу у військовій допомозі США - ISW

Лінії фронту в Україні не загрожує неминучий колапс, але наслідки паузи допомоги США з часом ставатимуть гострішими. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що близько 90 відсотків зброї, яку Сполучені Штати передали Україні в рамках попередніх пакетів вже прибули в Україну, включаючи боєприпаси та протитанкові системи.

Решта 10 відсотків мають прибути в Україну до серпня 2025 року. ... Приватні контракти на зброю між Україною та американськими компаніями, за багато з яких Україна вже заплатила, ймовірно, сприятимуть принаймні невеликому потоку поставок зброї в Україну протягом наступних кількох років

- зазначають аналітики.

За їхніми словами, США постачають близько 30 відсотків арсеналу України, стільки ж постачають європейські партнери, ще 40 відсотків Київ виробляє зусиллями власного оборонпрому.

"Призупинення допомоги адміністрацією Трампа згубно вплине на здатність України захищатися та проводити наступальні операції з нинішнім темпом, але це не зруйнує фронт повністю в найближчі місяці", - резюмує ISW.

Нагадаємо

Під час виступу у Конгресі президент США Дональд Трамп заявив про рішення призупинити надання міжнародної допомоги, проте офіційно не оголошував про зупинку військової підтримки України. Водночас, за даними Bloomberg, Вашингтон розглядає призупинення постачання військової техніки.

Україна значно збільшила кількість нових зразків озброєння: 90% - вітчизняного виробництва01.03.25, 18:09 • 42703 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ВійнаПолітика
Інститут дослідження війни
Дональд Трамп
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