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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 26657 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 84527 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 102215 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 118257 просмотра

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3 марта, 11:09 • 152819 просмотра

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Актуальное
Германия выделит 1 млн евро на поддержку реформ в Украине

Германия выделит 1 млн евро на поддержку реформ в Украине

Киев  •  УНН

 • 12497 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. В понедельник, 7 декабря, постоянный представитель Германии при Совете Европы посол Рольф Мафаель и заместитель генсека СЕ Габриелла Баттани-Драгони подписали договор о выделении средств Украине в рамках Плана действий Совета Европы. Таким образом, ФРГ выделит Украине 1 млн евро, сообщает посольство Германии в Украине, передает УНН.

“На посту председателя Комитета министров Совета Европы Германия поддерживает усилия Украины на пути реформ. Чтобы продемонстрировать нашу поддержку, мы, как в прошлом году, сделали важный финансовый вклад в План действий Совета Европы для Украины”, — заявила посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен.

Справка: Ориентированный на конкретную страну проект “План действий Совета Европы для Украины 2018-2022 гг” — это совместная инициатива Совета Европы и украинских органов власти, направленный на сопровождение Украине в ее усилиях по изменению законодательства, институтов и практической деятельности в соответствии с европейскими стандартами в области прав человека, верховенства права и демократии и в поддержку страны в выполнении своих обязательств как государства-члена Совета Европы.

Ранее Глава МИД Франции заявил, что Париж и Берлин продолжат прилагать усилия для достижения мира в Украине.

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