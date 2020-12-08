Німеччина виділить 1 млн євро на підтримку реформ в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. У понеділок, 7 грудня, постійний представник Німеччини при Раді Європи посол Рольф Мафаель і заступник генсека РЄ Ґабріелла Баттані-Драґоні підписали договір про виділення коштів Україні в межах Плану дій Ради Європи. Таким чином, ФРН виділить Україні 1 млн євро, повідомляє посольство Німеччини в Україні, передає УНН.
“На посту голови Комітету міністрів Ради Європи Німеччина підтримує зусилля України на шляху реформ. Щоб продемонструвати нашу підтримку, ми, як минулого року, зробили важливий фінансовий внесок у План дій Ради Європи для України”, — заявила посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен.
Довідка: Орієнтований на конкретну країну проект “План дій Ради Європи для України 2018-2022 рр.” — це спільна ініціатива Ради Європи й українських органів влади, спрямований на супроводження України в її зусиллях щодо зміни законодавства, інституцій і практичної діяльності відповідно до європейських стандартів у сфері прав людини, верховенства права й демократії та на підтримку країни у виконанні своїх зобов’язань як держави-члена Ради Європи.
Раніше Глава МЗС Франції заявив, що Париж та Берлін продовжать докладати зусиль для досягнення миру в Україні.