Фриз в Раде заменит чиновник из Администрации Президента
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Следующим в избирательном списке БПП на прохождение в Верхоную Раду вместо Ирины Фриз, которая стала министром по делам ветеранов, является 86-й номер Владимир Куренной, который уже был нардепом. Об этом свидетельствуют данные избирательного списка БПП на сайте ЦИК, передает УНН.
Согласно данным ЦИК, Владимир Куренной, включенный в избирательный список под №86, родился 2 августа 1967 года, в течение последних пяти лет проживал на территории Украины, с Одессы.
Куренной с 28 апреля 2015 года - руководитель Главного департамента местного самоуправления и децентрализации Администрации Президента Украины.
Был народным депутатом ВР пятого и седьмого созывов.
Напомним, накануне Рада назначила нардепа Ирину Фриз министром по делам ветеранов и прекратила ее полномочия как нардепа.