Фриз в Раде заменит чиновник из Администрации Президента

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 94609 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 105318 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 140660 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 137989 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133063 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126773 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165683 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117970 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141555 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145357 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Следующим в избирательном списке БПП на прохождение в Верхоную Раду вместо Ирины Фриз, которая стала министром по делам ветеранов, является 86-й номер Владимир Куренной, который уже был нардепом. Об этом свидетельствуют данные избирательного списка БПП на сайте ЦИК, передает УНН.

Согласно данным ЦИК, Владимир Куренной, включенный в избирательный список под №86, родился 2 августа 1967 года, в течение последних пяти лет проживал на территории Украины, с Одессы.

Куренной с 28 апреля 2015 года - руководитель Главного департамента местного самоуправления и децентрализации Администрации Президента Украины.

Был народным депутатом ВР пятого и седьмого созывов.

Напомним, накануне Рада назначила нардепа Ирину Фриз министром по делам ветеранов и прекратила ее полномочия как нардепа.

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