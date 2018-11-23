Фріз у Раді замінить чиновник з Адміністрації Президента

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Наступним у виборчому списку БПП на проходження до Верховної Ради замість Ірини Фріз, яка стала міністром у справах ветеранів, є 86-й номер Володимир Куренной, який уже був нардепом. Про це свідчать дані виборчого списку БПП на сайті ЦВК, передає УНН.