Фріз у Раді замінить чиновник з Адміністрації Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Наступним у виборчому списку БПП на проходження до Верховної Ради замість Ірини Фріз, яка стала міністром у справах ветеранів, є 86-й номер Володимир Куренной, який уже був нардепом. Про це свідчать дані виборчого списку БПП на сайті ЦВК, передає УНН.
Згідно з даними ЦВК, Володимир Куренной, включений до виборчого списку під №86, народився 2 серпня 1967 року, протягом останніх п’яти років проживав на території України, з Одесі.
Куренной з 28 квітня 2015 року - керівник Головного департаменту місцевого самоврядування та децентралізації Адміністрації Президента України.
Був народним депутатом ВР п'ятого і сьомого скликань.
Нагадаємо, напередодні Рада призначила нардепа Ірину Фріз міністром у справах ветеранів і припинила її повноваження як нардепа.