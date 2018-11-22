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Рада припинила повноваження Фріз як нардепа

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Верховна Рада України достроково припинила повноваження народного депутата України Ірини Фріз у зв’язку з призначенням на посаду міністра у справах ветеранів, повідомляє кореспондент УНН.

Відповідне рішення підтримали 248 народних депутатів України.

Після цього Фріз склала присягу.

Нагадаємо, Верховна Рада України призначила нардепа Ірину Фріз міністром у справах ветеранів. Відповідне рішення підтримали 270 народних депутатів України.

Наприкінці лютого Верховна Рада звернулася до Кабінету міністрів щодо створення Міністерства України у справах ветеранів, яке має стати центральним органом виконавчої влади для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни.

У кінці березня Кабінет Міністрів України на виконання постанови Верховної Ради України розпочав процес створення Міністерства у справах ветеранів на базі Державної служби у справах ветеранів та учасників антитерористичної операції.

За планом, процес створення міністерства мав тривати місяць, але воно досі не створено.

Як повідомляв УНН, фахівці Міністерства у справах ветеранів США можуть увійти до робочої групи з підготовки створення Міністерства у справах ветеранів України.

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