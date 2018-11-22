Рада прекратила полномочия Фриз как нардепа
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины Ирины Фриз в связи с назначением на должность министра по делам ветеранов, сообщает корреспондент УНН.
Соответствующее решение поддержали 248 народных депутатов Украины.
После этого Фриз принесла присягу.
Напомним, Верховная Рада Украины назначила нардепа Ирину Фриз министром по делам ветеранов. Соответствующее решение поддержали 270 народных депутатов Украины.
В конце февраля Верховная Рада обратилась в Кабинет министров о создании Министерства Украины по делам ветеранов, которое должно стать центральным органом исполнительной власти для обеспечения формирования и реализации государственной политики в сфере социальной защиты ветеранов войны.
В конце марта Кабинет Министров Украины во исполнение постановления Верховной Рады Украины начал процесс создания Министерства по делам ветеранов на базе Государственной службы по делам ветеранов и участников антитеррористической операции.
По плану, процесс создания министерства должен длиться месяц, но оно все еще не создано.
Как сообщал УНН, специалисты Министерства по делам ветеранов США могут войти в рабочую группу по подготовке создания Министерства по делам ветеранов Украины.