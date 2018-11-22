Рада прекратила полномочия Фриз как нардепа

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 101356 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 107176 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 143002 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 139619 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133936 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127164 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 167085 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118004 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141583 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145380 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Рада прекратила полномочия Фриз как нардепа

Рада прекратила полномочия Фриз как нардепа

Киев  •  УНН

 • 11827 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины Ирины Фриз в связи с назначением на должность министра по делам ветеранов, сообщает корреспондент УНН.

Соответствующее решение поддержали 248 народных депутатов Украины.

После этого Фриз принесла присягу.

Напомним, Верховная Рада Украины назначила нардепа Ирину Фриз министром по делам ветеранов. Соответствующее решение поддержали 270 народных депутатов Украины.

В конце февраля Верховная Рада обратилась в Кабинет министров о создании Министерства Украины по делам ветеранов, которое должно стать центральным органом исполнительной власти для обеспечения формирования и реализации государственной политики в сфере социальной защиты ветеранов войны.

В конце марта Кабинет Министров Украины во исполнение постановления Верховной Рады Украины начал процесс создания Министерства по делам ветеранов на базе Государственной службы по делам ветеранов и участников антитеррористической операции.

По плану, процесс создания министерства должен длиться месяц, но оно все еще не создано.

Как сообщал УНН, специалисты Министерства по делам ветеранов США могут войти в рабочую группу по подготовке создания Министерства по делам ветеранов Украины.

Украинские Национальные Новости

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