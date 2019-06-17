Франция заявила о желании поддержать Украину на пути реформ

"Уже второй раз мы встречаемся. Хотя в качестве президента Вы (Владимир Зеленский - ред.) впервые в Париже. И я хотел бы еще раз поздравить вас с победой на апрельских выборах. Это знак доверия украинского народа. Очень большая честь, что наша страна стала первой страной двустороннего визита. Мы очень чувствительны к такому акту дружбы. И хотим продолжать эту дружбу. Хотелось бы, чтобы это была новая страница дружбы, когда украинская экономика обновляется. Мы хотим поддерживать Украину в рамках ее реформ и трансформаций", - сказал он .

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Париж.

В рамках официального визита Зеленский встретился с Макроном.

Кроме того, первая леди Франции поделилась опытом с первой леди Украины Еленой Зеленской.