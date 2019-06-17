Франція заявила про бажання підтримати Україну на шляху реформ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Франція цінує дружбу з Україною та хоче підтримувати її на шляху реформ. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає кореспондент УНН.
"Вже другий раз ми зустрічаємося. Хоча у якості президента Ви (Володимир Зеленський - ред.) уперше в Парижі. І я хотів би ще раз привітати вас із перемогою на квітневих виборах. Це знак довіри українського народу. Дуже велика честь, що наша країна стала першою країною двостороннього візиту. Ми дуже чутливі до такого акту дружби. І хочемо продовжувати цю дружбу. Хотілося б, щоб це була нова сторінка дружби, коли українська економіка оновлюється. Ми хочемо підтримувати Україну в рамках її реформ та трансформацій", - сказав він.
Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Парижа.
У рамках офіційного візиту Зеленський зустрівся з Макроном.
Крім того, перша леді Франції поділилася досвідом з першою леді України Оленою Зеленською.