Франция выдвинула фильм россиянина Андрея Звягинцева «Минотавр» на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом пишет CNC, передает УНН.

По итогам независимого отбора, проходившего под наблюдением Академии «Оскар», комиссия во главе с кинокритиком Шарлем Тессоном, в состав которой вошли специалисты, уже участвовавшие в кампаниях за «Оскар», выбрала фильм «Минотавр» Андрея Звягинцева для представления Франции - пишет издание.

Фильм будет представлен в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Отметим, «Минотавр» — первый фильм Звягинцева почти за 10 лет. Его предыдущая картина «Нелюбовь» вышла в 2017 году. Во время пандемии COVID-19 Звягинцев тяжело заболел, затем проходил длительную реабилитацию за границей, а после начала войны в 2022 году уже не вернулся в россию. В мае 2026 года «Минотавр» получил Гран-при 79-го Каннского фестиваля.

События «Минотавра» разворачиваются осенью 2022 года в неназванном российском городе. Главный герой фильма — директор логистической компании Глеб — узнает о том, что ему изменяет жена. Их семейную драму фоном сопровождает война: в определенный момент, как в древнегреческом мифе о Минотавре, от его предприятия требуют отправить на «специальную военную операцию» 14 сотрудников.

Напомним

российский режиссер Андрей Звягинцев со сцены Каннского кинофестиваля обратился к диктатору рф владимиру путину с призывом прекратить войну.