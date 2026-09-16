Франция выдвинула фильм россиянина Звягинцева "Минотавр" на премию "Оскар"

$44.640.0251.510.01
ukenru
20:28 • 506 просмотра
В Конгрессе США призвали не поддерживать новые санкции против России из-за широких тарифных полномочий Трампа
20:08 • 2968 просмотра
Антибаллистическая коалиция будет расширяться, первый результат Freyja планируют испытать в этом году — Зеленский
19:01 • 9146 просмотра
Зеленский анонсировал возвращение декларирования для правоохранителей и военнослужащих, которые не находятся на войне
16:14 • 17202 просмотра
Команды Украины и США работают над встречей Зеленского и Трампа — Тихий
15:48 • 22991 просмотра
США решают, какой будет ключевая ставка: что это означает для доллара и мировых рынков
15:31 • 14106 просмотра
Украина ожидает от рф списки объектов: в МИД объяснили условия возможного энергетического перемирия
15:03 • 13287 просмотра
Олешки стали смертельной ловушкой, люди уходят из города через минные поля — рф не подтверждает готовность к гуманитарной эвакуации
16 сентября, 13:42 • 15253 просмотра
Генпрокурор США отказался расследовать финансирование российским олигархом свадьбы сына Трампа
16 сентября, 12:49 • 13859 просмотра
россияне ударили КАБами по Сумам: шестеро пострадавших
Эксклюзив
16 сентября, 12:21 • 14380 просмотра
В Украину идут осенние туманы — ночи станут прохладнее, а дни ещё будут баловать теплом
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
1.8м/с
65%
750мм
Популярные новости
Европа усиливает оборону - Урсула фон дер Ляйен рассказала, что изменитсяPhoto16 сентября, 11:06 • 28635 просмотра
Канада может стать первым ассоциированным членом ЕС - фон дер Ляйен16 сентября, 11:22 • 6692 просмотра
Боевой корабль ВМС Германии впервые возглавила женщина16 сентября, 12:34 • 6568 просмотра
Роль адвоката в защите бизнеса во время следственных действий или почему искать адвоката после обыска уже поздно15:27 • 17398 просмотра
Новая надежда украинской атаки — кто такой Артём Степанов, на которого рассчитывает Мальдера, и как он произвёл фурор в Нидерландах15:40 • 13935 просмотра
публикации
США решают, какой будет ключевая ставка: что это означает для доллара и мировых рынков15:48 • 22992 просмотра
Роль адвоката в защите бизнеса во время следственных действий или почему искать адвоката после обыска уже поздно15:27 • 17672 просмотра
Европа усиливает оборону - Урсула фон дер Ляйен рассказала, что изменитсяPhoto16 сентября, 11:06 • 28897 просмотра
Авиация под давлением: необоснованное толкование налогообложения авиализинга угрожает бюджетным поступлениям16 сентября, 10:00 • 34864 просмотра
Бюджетная пропасть в 2027 году: сколько Украине не хватает и где будут искать деньги16 сентября, 09:12 • 36224 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Ирина Терех
Николя Саркози
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Венгрия
Литва
Реклама
УНН Lite
Новая надежда украинской атаки — кто такой Артём Степанов, на которого рассчитывает Мальдера, и как он произвёл фурор в Нидерландах15:40 • 14254 просмотра
Звезда «Безумцев» Джон Хэмм станет отцом в 55 лет, его жена впервые появилась беременной перед камерами16 сентября, 00:06 • 41962 просмотра
Стива Карелла назвали одним из самых привлекательных зрелых мужчин Голливуда — актер отреагировал на новый статус15 сентября, 23:07 • 41659 просмотра
Чака Норриса, Роберта Редфорда и звезду «Баффи» «забыли» почтить на «Эмми-2026»15 сентября, 22:05 • 39486 просмотра
Келли Осборн заявила, что никогда не помирится со старшей сестрой, и объяснила почему15 сентября, 21:06 • 39742 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Отопление
Бильд
Сериал

Франция выдвинула фильм россиянина Звягинцева "Минотавр" на премию "Оскар"

Киев • УНН

 • 228 просмотра

Фильм Андрея Звягинцева "Минотавр" представит Францию на "Оскаре". Картина получила Гран-при Каннского фестиваля 2026 года.

Франция выдвинула фильм россиянина Звягинцева "Минотавр" на премию "Оскар"

Франция выдвинула фильм россиянина Андрея Звягинцева «Минотавр» на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом пишет CNC, передает УНН

По итогам независимого отбора, проходившего под наблюдением Академии «Оскар», комиссия во главе с кинокритиком Шарлем Тессоном, в состав которой вошли специалисты, уже участвовавшие в кампаниях за «Оскар», выбрала фильм «Минотавр» Андрея Звягинцева для представления Франции 

- пишет издание. 

Фильм будет представлен в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». 

Отметим, «Минотавр» — первый фильм Звягинцева почти за 10 лет. Его предыдущая картина «Нелюбовь» вышла в 2017 году. Во время пандемии COVID-19 Звягинцев тяжело заболел, затем проходил длительную реабилитацию за границей, а после начала войны в 2022 году уже не вернулся в россию. В мае 2026 года «Минотавр» получил Гран-при 79-го Каннского фестиваля.

События «Минотавра» разворачиваются осенью 2022 года в неназванном российском городе. Главный герой фильма — директор логистической компании Глеб — узнает о том, что ему изменяет жена. Их семейную драму фоном сопровождает война: в определенный момент, как в древнегреческом мифе о Минотавре, от его предприятия требуют отправить на «специальную военную операцию» 14 сотрудников.

Напомним 

российский режиссер Андрей Звягинцев со сцены Каннского кинофестиваля обратился к диктатору рф владимиру путину с призывом прекратить войну. 

Павел Башинский

ПолитикаКультураНовости Мира
Война в Украине
Фильм
Владимир Путин
Франция