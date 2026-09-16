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Франція висунула фільм росіянина Звягінцева “Мінотавр” на премію “Оскар”

Київ • УНН

 • 4530 перегляди

Фільм Андрія Звягінцева "Мінотавр" представлятиме Францію на "Оскарі". Стрічка отримала Гран-прі Каннського фестивалю 2026 року.

Франція висунула фільм росіянина Звягінцева “Мінотавр” на премію “Оскар”

Франція висунула фільм росіянина Андрія Звягінцева "Мінотавр" на премію "Оскар" у номінації "Найкращий фільм іноземною мовою". Про це пише CNC, передає УНН

За підсумками незалежного відбору, що відбувався під наглядом Академії "Оскар", комісія на чолі з кіноісториком Шарлем Тессоном, до складу якої увійшли фахівці, що вже брали участь у кампаніях за "Оскар", обрала фільм "Мінотавр" Андрія Звягінцева для представлення Франції 

- пише видання. 

Фільм буде представлений у номінації "Найкращий фільм іноземною мовою". 

Зазначимо, "Мінотавр" - перший фільм Звягінцева за майже 10 років. Його попередня стрічка "Нелюбов" вийшла у 2017 році. Під час пандемії COVID-19 Звягінцев тяжко захворів, потім проходив тривалу реабілітацію за кордоном, а після початку війни у 2022 році вже не повернувся до росії. У травні 2026 року "Мінотавр" отримав Гран-прі 79-го Каннського фестивалю.

Події "Мінотавра" розгортаються восени 2022 року в неназваному російському місті. Головний герой фільму – директор логістичної компанії Гліб – дізнається про те, що йому зраджує дружина. Їхню сімейну драму тлом супроводжує війна: у певний момент, як у давньогрецькому міфі про Мінотавра, від його підприємства вимагають відправити на "спеціальну військову операцію" 14 співробітників.

Нагадаємо 

російський режисер Андрій Звягінцев зі сцени Каннського кінофестивалю звернувся до диктатора рф володимира путіна із закликом припинити війну. 

Павло Башинський

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