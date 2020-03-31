Франция и Германия осудили действия боевиков по ограничению деятельности миссии ОБСЕ на Донбассе

Так, министерства призвали "все стороны конфликта в Восточной Украине" выполнить призыв Генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша к глобальному прекращению огня в контексте пандемии COVID-19.

"Франция и Германия глубоко обеспокоены ограничениями, которые ввели с 21 марта 2020 года относительно Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) члены вооруженных группировок на территориях, которые не контролируются правительством. Эпидемия COVID-19 не должна стать поводом для ограничения свободы передвижения миссии и препятствования осуществлению ею ее мандата. СММУ должна иметь безопасный, надежный и беспрепятственный доступ на всю территорию Украины, в том числе в зоны, которые не контролируются правительством. Россия должна использовать свое влияние и гарантировать миссии свободный и безопасный доступ", - говорится в заявлении.

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Кроме того, Франция и Германия призывают к отмене ограничений на доступ к зонам, которые не контролируются правительством, представительствам ООН, неправительственными организациями и Международным комитетом Красного Креста.

"МККК должен иметь полный и беспрепятственный доступ к лицам, задержанным в результате конфликта, в неподконтрольных правительству зонах, согласно выводам последнего саммита глав государств и правительств "нормандского формата", - говорится в заявлении.

Сообщается, что страны приветствуют возобновление работы Донецкой фильтровальной станции, которая обеспечивает водой сотни тысяч человек. Они призывают все стороны принять все необходимые меры для обеспечения безопасных условий труда сотрудникам, задействованным в критически важных областях инфраструктуры, с тем, чтобы гарантировать непрерывность их функционирования.

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"Мы снова обращаемся к сторонам с призывом выполнить общие выводы, сделанные на последнем саммите в "нормандском формате" (9 декабря 2019 года), которые, в частности, касаются еще невыполненных договоренностей о новых пропускных пунктах, зоны разведения, разминирования и нового обмена пленными", - добавляют в заявлении.

Франция и Германия заверили в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Они сохраняют приверженность мирному и устойчивому урегулированию конфликта в рамках полного выполнения "минских договоренностей".

Напомним, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан заявили, что "очень обеспокоены" ограничениями, с которыми сталкиваются сотрудники СММ ОБСЕ в Украине с 21 марта 2020 года.