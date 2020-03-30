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За два тижні бойовики 65 разів перешкоджали місії ОБСЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. У період із 9 до 22 березня свободу пересування патрулів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі обмежували 68 разів, 65 з них в ОРДЛО. Про це йдеться в звіті про роботу СММ станом на 23 березня, передає УНН.

“Упродовж звітного періоду свободу пересування патрулів СММ обмежували 68 разів. 65 випадків сталися в непідконтрольних урядові районах (переважно на півдні Донецької області) та в пунктах пропуску на кордоні в Луганській області”, — сказано в звіті.

Зазначається, що чимало таких обмежень сталося на лінії зіткнення вздовж офіційних дорожніх коридорів.

“БПЛА СММ зазнавали дії перешкод сигналу у 30 випадках по обидва боки лінії зіткнення. У результаті цього на ділянці розведення в районі Петрівського було втрачено БПЛА середнього радіуса дії. У шістьох випадках у напрямку БПЛА СММ вели вогонь зі стрілецької зброї: двічі в підконтрольних урядові районах і 4 рази в непідконтрольних”, — повідомили в ОБСЄ.

Нагадаємо, в Міністерстві закордонних справ зробили заяву у зв’язку із недопуском спостерігачів СММ ОБСЄ до тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей України.

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