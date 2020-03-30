За две недели боевики 65 раз препятствовали миссии ОБСЕ

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 95556 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102420 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104516 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103606 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111979 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100464 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105025 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106582 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131519 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130434 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За две недели боевики 65 раз препятствовали миссии ОБСЕ

За две недели боевики 65 раз препятствовали миссии ОБСЕ

Киев  •  УНН

 • 13843 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. В период с 9 до 22 марта свободу передвижения патрулей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе ограничивали 68 раз, 65 из них в ОРДЛО. Об этом говорится в отчете о работе СММ состоянию на 23 марта, передает УНН.

"В течение отчетного периода свободу передвижения патрулей СММ ограничивали 68 раз. 65 случаев произошли в неподконтрольных правительству районах (преимущественно на юге Донецкой области) и в пунктах пропуска на границе в Луганской области", - говорится в отчете.

Отмечается, что многие такие ограничения произошли на линии соприкосновения вдоль официальных дорожных коридоров.

"БПЛА СММ испытывали воздействия помех сигнала в 30 случаях с обеих сторон линии соприкосновения. В результате этого на участке разведения в районе Петровского было потеряно БПЛА среднего радиуса действия. В шести случаях в направлении БПЛА СММ вели огонь из стрелкового оружия: дважды в подконтрольных правительству районах и 4 раза в неподконтрольных", - сообщили в ОБСЕ.

Напомним, в Министерстве иностранных дел сделали заявление в связи с недопуском наблюдателей СММ ОБСЕ на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей Украины.

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