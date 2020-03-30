За две недели боевики 65 раз препятствовали миссии ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В период с 9 до 22 марта свободу передвижения патрулей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе ограничивали 68 раз, 65 из них в ОРДЛО. Об этом говорится в отчете о работе СММ состоянию на 23 марта, передает УНН.
"В течение отчетного периода свободу передвижения патрулей СММ ограничивали 68 раз. 65 случаев произошли в неподконтрольных правительству районах (преимущественно на юге Донецкой области) и в пунктах пропуска на границе в Луганской области", - говорится в отчете.
Отмечается, что многие такие ограничения произошли на линии соприкосновения вдоль официальных дорожных коридоров.
"БПЛА СММ испытывали воздействия помех сигнала в 30 случаях с обеих сторон линии соприкосновения. В результате этого на участке разведения в районе Петровского было потеряно БПЛА среднего радиуса действия. В шести случаях в направлении БПЛА СММ вели огонь из стрелкового оружия: дважды в подконтрольных правительству районах и 4 раза в неподконтрольных", - сообщили в ОБСЕ.
Напомним, в Министерстве иностранных дел сделали заявление в связи с недопуском наблюдателей СММ ОБСЕ на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей Украины.