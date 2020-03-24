Україна відреагувала на недопуск місії ОБСЄ на тимчасово окупований Донбас: подробиці

КИЇВ. 24 березня. УНН. В Міністерстві закордонних справ зробили заяву у зв’язку із недопуском спостерігачів СММ ОБСЄ до тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей України. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МЗС.