Україна відреагувала на недопуск місії ОБСЄ на тимчасово окупований Донбас: подробиці

ukru
20 березня, 16:58 • 79522 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 152376 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 248814 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 250687 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 249000 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 231542 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 200973 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185898 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146148 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150233 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
 м/с
64 %
757 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
ВРП звільнила суддю ОАСК Мазур через дисциплінарний проступок

ВРП звільнила суддю ОАСК Мазур через дисциплінарний проступок

20 березня, 17:56 • 22535 перегляди
На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

20 березня, 18:53 • 36812 перегляди
У Запорізькій області пролунали вибухи - ОВА

У Запорізькій області пролунали вибухи - ОВА

20 березня, 19:43 • 15653 перегляди
Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

20 березня, 19:57 • 35973 перегляди
Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

20 березня, 20:08 • 24991 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 248810 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 250685 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 248998 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 231542 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 200973 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 79853 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 27755 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 140396 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 153975 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 113323 перегляди
Актуальне
Україна відреагувала на недопуск місії ОБСЄ на тимчасово окупований Донбас: подробиці

Україна відреагувала на недопуск місії ОБСЄ на тимчасово окупований Донбас: подробиці

Київ • УНН

 • 36905 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. В Міністерстві закордонних справ зробили заяву у зв’язку із недопуском спостерігачів СММ ОБСЄ до тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей України. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МЗС.

“Міністерство закордонних справ України засуджує дії представників російської окупаційної влади на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, які з 21 березня блокують доступ на зазначені території патрулів Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) для здійснення спостережної діяльності в рамках виконання свого мандату, затвердженого Постійною радою ОБСЄ. Зазначені факти зафіксовані у відповідних доповідях СММ ОБСЄ”, - йдеться у заяві.

Вказано, що такі дії окупаційної адміністрації РФ є прямим порушенням мандату СММ ОБСЄ, суперечать Мінським домовленостям, а також Загальним узгодженим висновкам Паризького саміту в Нормандському форматі 9 грудня 2019 р., згідно з якими СММ повинен мати безпечний і надійний доступ до всієї території України для повного виконання свого мандату.

“Запроваджене під приводом поширення коронавірусу COVID-19 обмеження доступу СММ ОБСЄ до ТОТ Донецької та Луганської областей є неприйнятним, в тому числі з точки зору безпеки міжнародних спостерігачів. Уряд України, тимчасово закривши пропуск через лінію розмежування осіб та транспортних засобів з метою ефективної протидії та недопущення занесення на підконтрольну Уряду України територію коронавірусної інфекції, зробив належне виключення для пропуску представників моніторингових місій ОБСЄ, ООН, МКЧХ за раніше встановленим порядком”, - повідомили у пресслужбі.

Також МЗС закликали міжнародну спільноту, насамперед, учасників Нормандського формату, продовжити здійснювати тиск на Російську Федерацію, яка несе відповідальність за розвиток ситуації на тимчасово окупованих територіях України в Донецькій і Луганській областях, з метою забезпечення повного та неухильного виконання нею Мінських домовленостей.

Нагадаємо, бойовики продовжують не пропускати спостерігачів місії ОБСЄ та людей, зареєстрованих на окупованих територіях через лінію розмежування.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.26
Bitcoin
$84,677.70
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,043.50
Ethereum
$1,987.71