Бойовики не пропускають спостерігачів ОБСЄ та людей, зареєстрованих на окупованих територіях
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Бойовики продовжують не пропускати спостерігачів місії ОБСЄ та людей, зареєстрованих на окупованих територіях через лінію розмежування. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.
Зазначається, що у районі операції Об’єднаних сил діють тимчасові обмеження на перетин лінії розмежування для недопущення поширення коронавірусної інфекції. Проте за наявності критично важливих життєвих обставин, командувачем Об’єднаних сил приймаються окремі рішення щодо пропуску осіб через лінію розмежування.
Від початку обмежувальних заходів прийнято 429 таких рішень.
"Починаючи з 21 березня прикордонники в КПВВ фіксують припинення проросійськими збройними формування пропуску через лінію розмежування осіб та транспортних засобів. Так, особам, стосовно яких керівництвом Об’єднаних сил було прийнято окремі рішення щодо пропуску, проросійські бойовики відмовляли у в’їзді на тимчасово окуповану територію України без пояснення причин та повертали їх у так звану "сіру зону", - сказано у повідомленні.
Так, за вказаний період прикордонниками забезпечено повернення на контрольовану територію України 29 таких осіб, серед яких люди мали в тому числі і документи з зареєстрованим місцем проживання на тимчасово окупованій території.
Зазначається, що крім того, військовослужбовцями Донецького прикордонного загону в КПВВ "Новотроїцьке" та "Гнутове" зафіксовані випадки обмеження російсько-окупаційними військами доступу на тимчасово окуповану територію України патрулів СММ ОБСЄ.
"При цьому найманці країни-агресора роз’яснень щодо причин відмови у доступі не надавали", - додається у повідомленні.
Нагадаємо, бойовики не пропускали на окуповані території патрулі місії ОБСЄ посилаючись на карантин.