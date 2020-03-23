Бойовики не пропускають на окуповані території патрулі ОБСЄ посилаючись на карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Бойовики не пропускають на окуповані території патрулі місії ОБСЄ посилаючись на карантин. Про це повідомляє УНН із посиланням на звіт ОБСЄ.
“21 та 22 березня члени збройних формувань на блокпостах у Донецькій області не пропустили до непідконтрольних урядові районів жодного патруля Місії, що прямували з підконтрольних урядові районів”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що уранці 21 березня на блокпості поблизу населеного пункту Оленівка неозброєний член збройних формувань заборонив патрулю СММ у складі 5 співробітників на 2 автомобілях проїзд до непідконтрольних урядові районів, пояснивши це “розпорядженнями від керівництва збройних формувань”.
Того ж ранку на блокпості, розташованому приблизно за 600 м на захід від населеного пункту Верхньошироківське на півдні Донецької області, озброєний член збройних формувань заборонив іншому патрулю Місії у складі 6 співробітників на 2 автомобілях проїзд до непідконтрольних урядові районів, пояснивши це тим, що “пункт пропуска закритий”.
Також повідомляється, що уранці 22 березня на тому ж блокпості західніше Верхньошироківського озброєний член збройних формувань знову заборонив ще одному патрулю СММ у складі 6 співробітників на 2 автомобілях проїзд до непідконтрольних урядові районів, за його твердженнями, через “карантин”.
“Через ці недопуски свобода пересування Місії через лінію зіткнення була обмеженою і патрулі СММ не змогли дістатися непідконтрольних урядові районів Донецької області, що завадило виконанню її мандата по всій країні”, — додається у повідомленні.
Нагадаємо, в районі проведення операції Об’єднаних сил тимчасово припиняється пропуск через лінію розмежування.