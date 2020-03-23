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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 98498 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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5 марта, 17:33 • 102913 просмотра

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Боевики не пропускают на оккупированные территории патрули ОБСЕ ссылаясь на карантин

Боевики не пропускают на оккупированные территории патрули ОБСЕ ссылаясь на карантин

Киев  •  УНН

 • 9957 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Боевики не пропускают на оккупированные территории патрули миссии ОБСЕ ссылаясь на карантин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет ОБСЕ.

“21 и 22 марта члены вооруженных формирований на блокпостах в Донецкой области не пропустили в неподконтрольные правительству районы патрули Миссии, направлявшиеся из подконтрольных правительству районов”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что утром 21 марта на блокпосту вблизи населенного пункта Оленевка невооруженный член вооруженных формирований запретил патрулю СММ в составе 5 сотрудников на 2 автомобилях проезд к неподконтрольных правительству районов, объяснив это “распоряжениями от руководства вооруженных формирований”.

В то же утро на блокпосту, расположенном примерно в 600 м к западу от населенного пункта Верхнешироковское на юге Донецкой области, вооруженный член вооруженных формирований запретил другому патрулю Миссии в составе 6 сотрудников на 2 автомобилях проезд к неподконтрольным правительству районам, объяснив это тем, что “пункт пропуска закрыт”.

Также сообщается, что утром 22 марта на том же блокпосту западнее Верхньошироковского вооруженный член вооруженных формирований снова запретил еще одному патрулю СММ в составе 6 сотрудников на 2 автомобилях проезд к неподконтрольным правительству районам, по его утверждениям, из-за “карантина”.

“Из-за этих недопусков свобода передвижения Миссии через линию соприкосновения была ограниченной и патрули СММ не смогли добраться неподконтрольных правительству районов Донецкой области, помешало выполнению ее мандата по всей стране”, — добавляется в сообщении.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил временно прекращается пропуск через линию разграничения.

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