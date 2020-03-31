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Франція та Німеччина засудили дії бойовиків по обмеженню діяльності місії ОБСЄ на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Міністерства закордонних справ Німеччини та Франції відреагували на чергове перешкоджання роботі спостерігачів ОБСЄ з боку бойовиків на окупованому Донбасі. Відповідна спільна заява була опублікована на сайті посольства Франції в Україні, передає УНН.

Так, міністерства закликали "всі сторони конфлікту у Східній Україні" виконати заклик Генерального секретаря ООН Антоніо Гутерреша до глобального припинення вогню у контексті пандемії COVID-19.

"Франція і Німеччина глибоко стурбовані обмеженнями, які ввели з 21 березня 2020 року стосовно Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) члени збройних угруповань на територіях, які не контролюються урядом. Епідемія COVID-19 не повинна стати приводом для обмеження свободи пересування місії і перешкоджання здійсненню нею її мандату. СММУ повинна мати безпечний, надійний і безперешкодний доступ на всю територію України, в тому числі у зони, що не контролюються урядом. Росія повинна використовувати свій вплив і гарантувати місії вільний і безпечний доступ", - йдеться у заяві.

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Крім того, Франція і Німеччина закликають до скасування обмежень на доступ до зон, які не контролюються урядом, представництвами ООН, неурядовими організаціями та Міжнародним комітетом Червоного Хреста.

"МКЧХ повинен мати повний і безперешкодний доступ до осіб, затриманих внаслідок конфлікту, у непідконтрольних уряду зонах, згідно з висновками останнього саміту глав держав і урядів "нормандського формату", - зазначено у заяві.

Повідомляється, що країни вітають відновлення роботи Донецької фільтрувальної станції, яка забезпечує водою сотні тисяч людей. Вони закликають всі сторони вжити всіх необхідних заходів для гарантування безпечних умов праці співробітникам, задіяним у критично важливих галузях інфраструктури, з тим, щоб гарантувати безперервність їх функціонування.

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"Ми знову звертаємося до сторін із закликом виконати спільні висновки, зроблені на останньому саміті у "нормандському форматі" (9 грудня 2019 року), які, зокрема, стосуються досі невиконаних домовленостей про нові пропускні пункти, зони розведення, розмінування та новий обмін полоненими", - додають у заяві.

Франція і Німеччина запевнили у підтримці суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Вони зберігають прихильність до мирного і сталого врегулювання конфлікту в рамках повного виконання "мінських домовленостей".

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас і його французький колега Жан-Ів Ле Дріан заявили, що "дуже стурбовані" обмеженнями, з якими стикаються співробітники СММ ОБСЄ в Україні з 21 березня 2020 року.

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