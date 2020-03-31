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ООС: бойовики 18 разів обстріляли українські позиції, є загиблий і поранені

ООС: бойовики 18 разів обстріляли українські позиції, є загиблий і поранені

Київ • УНН

 • 21184 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. 30 березня збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, троє отримали поранення та один – бойове ураження. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Дванадцять обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

По позиціях Об’єднаних сил в районі Водяного та двічі поблизу Лебединського ворог застосовував 82-мм міномети випустивши загалом 22 міни.

Поруч з Павлополем окупанти випустили 15 мін з мінометів 82 калібру та вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета.

Оборонців Авдіївки загарбники обстріляли чотири рази – з 82-мм мінометів – 14 мін, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

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З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог двічі обстріляв захисників Пісок.

По околицях Невельського окупанти вели вогонь зі снайперської зброї, а неподалік Мар’їнки – зі стрілецької зброї.

Використовуючи наявні вогневі засоби, військовослужбовці Об’єднаних сил вчасно реагували на кожен ворожий обстріл та дали окупантам гідну відсіч.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог шість разів обстріляв позиції українських захисників.

По оборонцям Новотошківського та Новгородського противник з мінометів калібру 120 мм випустив 29 мін та застосував станкові протитанкові гранатомети.

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Неподалік Новолуганського та Луганського ворог обстріляв позиції військовослужбовців Об’єднаних сил з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Хутір Вільний окупанти застосували 82-мм міномет, автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю.

По оборонцях Шумів ворог вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Наші захисники негайно реагували на ворожі збройні провокації та відкривали прицільний вогонь по позиціях противника, змушуючи його припинити обстріли.

Вчора, 30 березня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, троє отримали поранення та один – бойове ураження.

З початком цієї доби, 31 березня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, у зоні ООС через коронавірус ввели обмеження: кому дозволено в'їзд.

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