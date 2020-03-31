ООС: боевики 18 раз обстреляли украинские позиции, есть погибший и раненые

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия.

Двенадцать обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

По позициям Объединенных сил в районе Водного и дважды вблизи Лебединского враг применял 82-мм минометы выпустив всего 22 мины.

Рядом с Павлополем оккупанты выпустили 15 мин из минометов 82 калибра и вели огонь из автоматического станкового гранатомета.

Защитников Авдеевки захватчики обстреляли четыре раза - с 82-мм минометов - 14 мин, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг дважды обстрелял защитников Песок.

По окрестностям Невельского оккупанты вели огонь из снайперского оружия, а неподалеку Марьинки - из стрелкового оружия.

Используя имеющиеся огневые средства, военнослужащие Объединенных сил вовремя реагировали на каждый вражеский обстрел и дали оккупантам достойный отпор.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг шесть раз обстрелял позиции украинских защитников.

По защитникам Новотошковского и Новгородского противник из минометов калибра 120 мм выпустил 29 мин и применил станковые противотанковые гранатометы.

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Неподалеку Новолуганского и Луганского враг обстрелял позиции военнослужащих Объединенных сил из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Хутор Вольный оккупанты применили 82-мм миномет, автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие.

По защитника Шумов враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Наши защитники немедленно реагировали на вражеские вооруженные провокации и открывали прицельный огонь по позициям противника, заставляя его прекратить обстрелы.

Вчера, 30 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое получили ранения и один - боевое поражения.

С началом этих суток, 31 марта, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, в зоне ООС через коронавирус ввели ограничения: кому разрешен въезд.