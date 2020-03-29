Стало відомо, скільки блокпостів і поліцейських задіяно під час карантину у зоні ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. На 50 стаціонарних і мобільних блокпостах в зоні ООС введено заходи протидії коронавірусу. На кожному здійснюється температурний скринінг і працюють пункти санітарної обробки. Про це повідомляє УНН з посиланням на МВС.
1000 поліцейських і нацгвардійців перебувають на чергуванні у режимі 24/7. Всі вони забезпечені засобами індивідуального захисту, йдеться у повідомленні.
МВС нагадує, що дозвіл на виїзд та в’їзд до району проведення ООС буде надаватися громадянам і транспортним засобам, які здійснюють логістичне забезпечення життєдіяльності регіону. Такі особи проходитимуть обов’язковий температурний скринінг.
Зазначається, в’їзд до району проведення операції журналістів, волонтерів і громадян, яким необхідно буде потрапити до району проведення операції за нагальних потреб, здійснюватиметься виключно за погодження командування ООС.
Нагадаємо, у зоні ООС через коронавірус ввели обмеження: кому дозволено в'їзд.