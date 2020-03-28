У зоні ООС через коронавірус ввели обмеження: кому дозволено в'їзд
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях введено обмеження щодо перетину лінії проведення ООС, також у штабі пояснили, кому дозволений перетин. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
“З метою протидії поширенню коронавірусної інфекції з 8:00 28 березня введено обмеження щодо перетину лінії проведення операції Об’єднаних сил зі сторони Харківської, Запорізької та Дніпропетровської областей”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що дані заходи передбачають, що перетин лінії проведення операції ОС зі сторони Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей обмежено для осіб, які не мають відповідної реєстрації на території Донецької та Луганської областей. Так само при русі із районів проведення операції обмежено переміщення осіб, які зареєстровані та проживають у Луганській та Донецькій областях, на територію Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей.
Жителям Донецької та Луганської областей також рекомендується без вагомих причин не покидати райони постійного проживання.
Додається, що перетин межі областей дозволено:
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- особам, які є перевізниками продуктів харчування, промислових товарів та товарів першої необхідності та забезпечують життєдіяльність цивільного населення;
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- особам, які є представниками підприємств та організацій, що надають послуги зв’язку, на службовому автотранспорті;
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- особам, які зареєстровані на території інших областей України та працюють на підприємствах, розташованих на території Луганської та Донецької областей, або навпаки;
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- медичним працівникам, які, в разі необхідності, залучатимуться до надання допомоги з ліквідації наслідків спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;
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- працівникам засобів масової інформації, за наявності акредитації для роботи в районі операції Об’єднаних сил;
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- представникам міжнародних місій ОБСЄ, ООН та МКЧХ;
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- представникам органів військового управління, військових частин, баз зберігання, які здійснюють забезпечення продовольством та матеріально-технічними засобами в районі проведення ООС;
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- особам, які здійснюють логістичне забезпечення підрозділів та служб, включених до складу ООС.
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Окрім цього винятки, за окремим рішенням, робитимуться у разі виникнення у громадян причин гуманітарного характеру чи за критичних життєвих обставин при наявності відповідних підтверджуючих документів.
Нагадаємо, з метою ефективної протидії та недопущення занесення на підконтрольну уряду України територію коронавірусної інфекції з 00:00 22 березня 2020 року припинений пропуск через лінію розмежування осіб та транспортних засобів.