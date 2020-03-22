В районі ООС тимчасово припинено роботу КПВВ через карантин

КИЇВ. 22 березня. УНН. З метою ефективної протидії та недопущення занесення на підконтрольну уряду України територію коронавірусної інфекції з 00:00 22 березня 2020 року припинений пропуск через лінію розмежування осіб та транспортних засобів. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДПСУ.