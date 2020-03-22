В районі ООС тимчасово припинено роботу КПВВ через карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. З метою ефективної протидії та недопущення занесення на підконтрольну уряду України територію коронавірусної інфекції з 00:00 22 березня 2020 року припинений пропуск через лінію розмежування осіб та транспортних засобів. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДПСУ.
Пропуск представників моніторингових місій ОБСЄ, ООН, МКЧХ буде здійснюватися за раніше встановленим порядком.
У виняткових випадках, за наявності критично важливих життєвих обставин та відповідних підтверджуючих документів, особі може бути наданий дозвіл на перетин лінії розмежування.
Державна прикордонна служба просить враховувати дану інформацію під час планування своїх поїздок.
За минулу добу, 21 березня, через КПВВ прослідувало 257 осіб та 36 транспортних засобів:
"Майорське" – 59 осіб та 16 транспортних засобів;
"Мар’їнка" – 35 осіб та 11 транспортних засобів;
"Новотроїцьке" – 12 осіб та 9 транспортних засобів;
"Станиця Луганська" – 151 осіб.
Нагадаємо, в Україні підтверджено 47 випадків COVID-19.