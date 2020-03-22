В районе ООС временно приостановлена работа КПВВ из-за карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. С целью эффективного противодействия и недопущения на подконтрольную правительству Украины территорию коронавирусной инфекции с 00:00 22 марта 2020 прекращен пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГПСУ.
Пропуск представителей мониторинговых миссий ОБСЕ, ООН, МКЧХ будет осуществляться по ранее установленныму порядку.
В исключительных случаях, при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих подтверждающих документов, лицу может быть предоставлено разрешение на пересечение линии разграничения.
Государственная пограничная служба просит учитывать данную информацию при планировании своих поездок.
За прошедшие сутки, 21 марта, через КПВВ проследовало 257 человек и 36 транспортных средств:
"Майорское" - 59 человек и 16 транспортных средств;
"Марьинка" - 35 человек и 11 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 12 человек и 9 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 151 человек.
Напомним, в Украине подтверждено 47 случаев COVID-19.