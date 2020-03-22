В районе ООС временно приостановлена работа КПВВ из-за карантина

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 105313 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 108026 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 109957 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 108524 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 118526 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102031 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106207 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106804 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131698 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130507 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
В районе ООС временно приостановлена работа КПВВ из-за карантина

В районе ООС временно приостановлена работа КПВВ из-за карантина

Киев  •  УНН

 • 21734 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. С целью эффективного противодействия и недопущения на подконтрольную правительству Украины территорию коронавирусной инфекции с 00:00 22 марта 2020 прекращен пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГПСУ.

Пропуск представителей мониторинговых миссий ОБСЕ, ООН, МКЧХ будет осуществляться по ранее установленныму порядку.

В исключительных случаях, при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих подтверждающих документов, лицу может быть предоставлено разрешение на пересечение линии разграничения.

Государственная пограничная служба просит учитывать данную информацию при планировании своих поездок.

За прошедшие сутки, 21 марта, через КПВВ проследовало 257 человек и 36 транспортных средств:

"Майорское" - 59 человек и 16 транспортных средств;

"Марьинка" - 35 человек и 11 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 12 человек и 9 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 151 человек.

Напомним, в Украине подтверждено 47 случаев COVID-19.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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