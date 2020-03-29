Стало известно, сколько блокпостов и полицейских задействовано во время карантина в зоне ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. На 50 стационарных и мобильных блокпостах в зоне ООС введены меры противодействия коронавирусу. На каждом осуществляется температурный скрининг и работают пункты санитарной обработки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МВД.
1000 полицейских и нацгвардейцев находятся на дежурстве в режиме 24/7. Все они обеспечены средствами индивидуальной защиты, говорится в сообщении.
МВД напоминает, что разрешение на выезд и въезд в район проведения ООС будет предоставляться гражданам и транспортным средствам, которые осуществляют логистическое обеспечение жизнедеятельности региона. Такие лица будут проходить обязательный температурный скрининг.
Отмечается, въезд в район проведения операции для журналистов, волонтеров и граждан, которым необходимо будет попасть в район проведения операции по насущных проблем, будет осуществляться исключительно по согласованию с командованием ООС.
Напомним, в зоне ООС из-за коронавируса ввели ограничения: кому разрешен въезд.