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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 80389 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 95740 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101469 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 100825 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 108527 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 96132 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104144 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131289 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130393 просмотра

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Стало известно, сколько блокпостов и полицейских задействовано во время карантина в зоне ООС

Стало известно, сколько блокпостов и полицейских задействовано во время карантина в зоне ООС

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 марта. УНН. На 50 стационарных и мобильных блокпостах в зоне ООС введены меры противодействия коронавирусу. На каждом осуществляется температурный скрининг и работают пункты санитарной обработки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МВД.

1000 полицейских и нацгвардейцев находятся на дежурстве в режиме 24/7. Все они обеспечены средствами индивидуальной защиты, говорится в сообщении.

МВД напоминает, что разрешение на выезд и въезд в район проведения ООС будет предоставляться гражданам и транспортным средствам, которые осуществляют логистическое обеспечение жизнедеятельности региона. Такие лица будут проходить обязательный температурный скрининг.

Отмечается, въезд в район проведения операции для журналистов, волонтеров и граждан, которым необходимо будет попасть в район проведения операции по насущных проблем, будет осуществляться исключительно по согласованию с командованием ООС.

Напомним, в зоне ООС из-за коронавируса ввели ограничения: кому разрешен въезд.

Украинские Национальные Новости

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