Німеччина і Франція стурбовані становищем місії ОБСЄ в ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. На думку Берліна і Парижа, проросійські сепаратисти в ОРДЛО заважають роботі Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ на сході України під приводом захисту від поширення коронавірусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Як заявили міністр закордонних справ Німеччини Хайко Мас і його французький колега Жан-Ів Ле Дріан, вони "дуже стурбовані" обмеженнями, з якими стикаються співробітники СММ ОБСЄ в Україні з 21 березня 2020 року.
Як вказали дипломати в спільній заяві, спостерігачі повинні мати можливість безпечно і вільно пересуватися по всій території України, а "пандемія коронавірусу не повинна ставати приводом для того, щоб обмежувати свободу пересування членів СММ і їх можливості по виконанню своїх завдань".
Нагадаємо, 27 березня Україна в зв'язку з пандемією коронавірусу SARS-CoV-2 повністю закрила свої кордони.
Число тих, хто заразилися коронавірусом в Україні досягло 548 осіб. 13 пацієнтів померли від нфекції COVID-19.
30 березня в так званій "ДНР" заявили, що там немає жодного зареєстрованого випадку зараження коронавірусом. В той же день в так званій "ЛНР" повідомили, що на їх території діагноз коронавірусу був підтверджений у одного пацієнта.