Німеччина і Франція стурбовані становищем місії ОБСЄ в ОРДЛО

КИЇВ. 31 березня. УНН. На думку Берліна і Парижа, проросійські сепаратисти в ОРДЛО заважають роботі Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ на сході України під приводом захисту від поширення коронавірусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.